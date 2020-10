Oggi da non perdere dalle 15.00 le semifinali open di Tennis al New TC Salvemini di Manfredonia

Oggi a partire dalle 15 ci saranno le semifinali maschili e femminili open di tennis al New TC Salvemini. Tra gli atleti c’è il numero 372 del mondo Hernan Casanova e Franco Agamennone (ex 377 atp). Manfredonia non ha mai ospitato competizioni del genere.

Il torneo nazionale, con un montepremi di 2500 euro, vedrà protagonisti giocatori del calibro di Hernan Casanova (n.372 Atp) e del siciliano Omar Giacalone (2.1). Tra le donne spicca la presenza di Anna Schaefer.

Il programma di oggi:

Una parata di stelle senza precedenti, un livello tecnico nei tabelloni che non ha nulla da invidiare ad un torneo internazionale. Il New Tennis Club “Salvemini” è pronto a vivere una settimana da sogno con la prima edizione del torneo open “Città di Manfredonia”. La competizione, con un montepremi di 2500 euro diviso tra i tabelloni open e 3ª categoria maschili e femminili, vedrà la partecipazione di 72 tennisti e 17 tenniste provenienti da tutta Italia ma anche da altre nazioni.

Il primo favorito del seeding nel maschile sarà Hernan Casanova: il 26enne, attualmente n.372 del ranking ATP, è sicuramente il candidato alla vittoria finale. Dall’altro lato del tabellone ci sarà il siciliano Omar Giacalone, già protagonista di numerosi tornei open in Puglia e con un best ranking Atp n.327 in carriera (14 settembre 2015). Tanta qualità anche nella parte centrale: Franco Agamenone, argentino trapiantato in Puglia e finalista dell’ultima edizione dei campionati italiani di seconda categoria, proverà a insidiare il percorso dei primi due favoriti. Il pugliese Giuseppe Tresca, classifica 2.2 e vincitore di cinque tornei open tra Puglia e Basilicata, sarà invece la testa di serie numero quattro. Presenti anche Davide Pontoglio (2.2), Niccolò Catini (2.3), Giovanni Calvano (2.3) e Antonio Mazzeo (2.4).

Spettacolo assicurato anche nel femminile con Anne Schaefer, best ranking WTA n.161 e vincitrice di 21 titoli ITF in carriera, sarà la prima testa di serie. Seguono la colombiana Carol Yuliana Lizarazo Antolinez (2.3), l’argentina Rocio Daniela Merlo (2.4) e la romena Gabriela Duca (2.6).

Occhi puntati sui giocatori locali nei tabelloni di terza categoria: Simone Vitulano (3.1) cercherà di portare a casa il titolo nel circolo della sua città, stesso discorso per le sorelle Greta (3.1) e Blanca (3.3) Tedeschi.

MISURE ANTI-COVID PER IL PUBBLICO

I grandi nomi presenti nei tabelloni attireranno numerosi appassionati di tennis sulle tribune del New TC “Salvemini” di Manfredonia. Il circolo ha già predisposto numerose misure di sicurezza per permettere agli spettatori di assistere ai match: “Siamo al lavoro per rendere sicuro il nostro circolo durante la settimana – spiega il direttore sportivo Domenico Castriotta -. Sarà garantito il distanziamento sociale, si potrà accedere al circolo indossando obbligatoriamente la mascherina. Abbiamo inoltre installato numerosi dispenser di gel igienizzante negli ambienti del circolo. Siamo pronti ad accogliere in sicurezza i nostri ospiti”.

LA RINASCITA DEL TENNIS A MANFREDONIA

Il progetto del New TC “Salvemini” Manfredonia è nato all’inizio del 2018: la nuova società ha trasformato totalmente la struttura, che ora vanta sei campi (due in terra battuta, tre in sintetico e uno in Mateco) perfettamente funzionanti. La scuola tennis rappresenta il fiore all’occhiello del circolo: il punto di riferimento dei giovani tennisti è il maestro nazionale Silvio Laforgia, che in passato ha formato atleti del calibro di Martina Zerulo e Gianluca Piccoli. “Quest prima edizione del torneo open – conclude Castriotta – rappresenta un grande passo in avanti: ospitare una manifestazione di questo livello è fondamentale per migliorare la nostra organizzazione e rendere il nostro circolo all’altezza dei giocatori e delle giocatrici professioniste”.