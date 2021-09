Oggi come nel 2019, “Grazie Padre Franco Moscone”

Manfredonia – PIANGE il cuore per le strade vuote anche quest’anno ,mentre nel 2019 – rimasi stupito nell’ osservare Monsignor Franco Moscone , due anni fa, ossia due feste fa – il quale mi commosse : ho ammirato le sue carezze ai bambini e agli anziani …a un certo momento mi è venuto in mente l’arcivescovo Andrea Cesarano, non mi vergogno ho pianto …quando l’uomo diffidente che veniva dal lontono Nord del Piemonte ,titubante ed incerto ,è rimasto stupito davanti ad una folla così incredibile della gente del sud così piena di cuore – anche se non riesce ancora ad entrare nell’anima di alcuni devoti Sipontini…l ‘ultima forte commozione me l’ha impressa negli occhi, in Via San Giovanni Bosco…quando lasciando la Processione Santa ha accarezzato tutti con le lacrime al fazzoletto.

Vi dico grazie sua Reverendissima Eccellenza Arcivescovo Franco Moscone, da parte mia personale e di tutto il “Popolo Sipontino – sparso in ogni parte dell’Italia ed anche nel mondo , sempre puntuale ogni anno alla processione Santa.



Infine la ringrazio per la sue grandi e buone parole per i manfredoniani … grazie di cuore… perché queste sono le cose che cambiano tutto.

Di Claudio Castriotta