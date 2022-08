Oggi come ieri (che tu ci creda o no) il fax resta in auge

Con l’avvento di internet e delle comunicazioni veloci tramite e-mail sempre il fax sia destinato a scomparire e a cadere in disuso come è stato per altre tecnologie ormai vetuste.

In realtà, almeno per il fax, permane la sua utilità e il suo utilizzo principalmente in alcune nazioni nel mondo e in Europa, come il Giappone e la Germania.

Il fax è uno strumento molto utile che si può utilizzare principalmente in ambito aziendale e che per alcuni aspetti è considerato ancora indispensabile e in alcuni casi anche più indispensabile rispetto alla comunicazione via e-mail.

Oggi non c’è bisogno di avere un fax fisico in casa, infatti, per chi deve inviare un fax e lo vuole fare gratis esistono anche tantissime soluzioni online che permettono di avvalersi di questo strumento, come spiegato nel dettaglio anche da letterasenzabusta.com.

Fax: uno strumento di comunicazione ancora in auge

Il fax come abbiamo accennato è ancora utilizzato, in alcune nazioni più di altre. In Giappone, ad esempio, viene usato il fax come negli ’80 era impiegato anche in Italia e in altre nazioni nel mondo. Nelle aziende giapponesi il fax rimane uno strumento essenziale e anche metà della popolazione del Giappone ne possiede uno.

Ma non solo in Giappone! Il fax viene utilizzato molto ed è ampiamente diffuso anche in Germania. Ogni anno il numero di fax che vengono spediti aumenta del 10%. Un’abitudine aziendale e che viene impiegato anche da tante imprese e start Up che operano nei settori più disparati. Il fax è uno strumento longevo e utilizzato anche molto in attività quali: alberghi, strutture ricettive e alberghi.

Il fax è ancora utilizzato anche in Italia?

In realtà, anche se forse meno che negli anni ’80 e ’90, il fax è ancora utilizzato anche in Italia. I documenti fax sono dei fac simile di quello originale e hanno un valore legale soprattutto quando c’è bisogno di avere il cartaceo firmato in calce. Ecco perché il fax in Italia viene molto utilizzato in campo legale.

Al tempo stesso, il mezzo riesce ad essere affidabile e veloce sia per la sicurezza sia per la privacy ed evitare l’hackeraggio e la modifica di documenti. Banche, studi legali, uffici e PA, anche se oggi si affidano spesso alla firma digitale, ancora oggi sfruttano il fax per la firma dei documenti, il loro invio e la loro conservazione nel corso del tempo.

Non solo, in Italia, il fax viene molto utilizzato per riuscire a inviare dimostrazione di pagamento, ad esempio, nel momento in cui si deve comprovare il pagamento di una bolletta. Oppure si può utilizzare per inviare anche una copia originale dei propri documenti di identità.

Uso del fax durante la pandemia

Infine, il fax è diventato uno strumento essenziale nel momento in cui c’è stata la pandemia con tutte le sue restrizioni.

Infatti, durante la pandemia, la chiusura degli uffici e lo Smart working sono diventati sempre di più coloro che hanno dovuto fare affidamento all’uso del fax sia in Italia sia nel resto del mondo. Ad esempio, in Giappone durante il Covid-19 c’era l’obbligo per i medici di faxare e trascrivere i dati giornalmente.

In altri paesi, invece, il fax è diventato essenziale per portare avanti alcune procedure legali. In Europa, in paesi come la Germania c’è stata invece un’inversione di marcia riducendo in parte l’uso del fax per favorire la digitalizzazione dell’attività.

In conclusione: anche se ad oggi abbiamo diversi strumenti di comunicazione digitale il fax non è caduto totalmente in disuso e viene ancora utilizzato in ambito non solo aziendale, ma anche nella comunicazione tra cittadini e aziende.