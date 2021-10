Oggi alle 10.55 Messa in diretta Rai dalla chiesa “Santa Maria Assunta” di San Severo

Prepativi della ‘RAI’ per la diretta che verrà trasmessa domani 17 ottobre su Rai Uno direttamente dalla Cattedrale di San Severo Domenica 17 ottobre c.m. alle ore 10.55, dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, cattedrale della città di San Severo, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo, trasmessa in diretta su RAI Uno. (Alle ore 12.00, l’Angelus di Papa Francesco sempre in diretta TV).

Foto Roberto Baldassare