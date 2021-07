Oggi a Mattinata la “Sun Digital Splash”, una grande opportunità di confronto sul mondo del digitale e sulla crescita personale

Si è svolto oggi sabato 10 luglio il “Sun digital splash!” presso il Tio Pepe di Mattinata. Uno straordinario momento di confronto ed una occasione di formazione non convenzionale.

L’evento è stato introdotto da Matteo Quitadamo, Life Coaching per la crescita personale e professionale con un intervento interamente vocato al messaggio di credere in se stessi e nelle proprie capacità e lavorare duramente per realizzare i propri sogni.

Ha continuato Toni Noar Augello, Personal branding & Digital Storytelling con un intervento incentrato sull’importanza delle sinergie di un territorio come quello del Gargano poco attento alle “reti”. Terminando con un cenno sulla necessità per il Gargano di raccontare meglio le proprie tradizioni e le proprie storie.

Proseguendo Matteo Gentile dello Smart Lab di Manfredonia con una presentazione sulla fondamentale necessità di saper raccontare le proprie peculiarità personali cosi come il Branding aziendale o di liberi professionisti.

Al termine Vincenzo Belpiede, Startup mindset ha spiegato come trasformare un’idea in progetto vincente raccontando il suo percorso in tutto il mondo nel campo dei software e delle app.

Un’ottima opportunità di confronto sul mondo del digitale e sulla crescita personale.