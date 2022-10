Oggi a “Cose Nostre” su Rai1 si parlerà della sanseverese Luisa Fantasia uccisa dalla ndrangheta nel ’75

Questa sera, 10 Ottobre 2022, alle 23.35 la puntata di COSE NOSTRE, su RAI 1, sarà dedicata alla sanseverese Luisa Fantasia, brutalmente uccisa a Milano il 14 giugno 1975.

La cornice storica in cui si consuma l’omicidio racconta di un’Italia sotto assedio, per le violenze politiche e le contestazioni di piazza, per scontri e morti, ma anche per l’incattivirsi della criminalità, più vera e cruenta rispetto a quella alla quale ci si era abituati in precedenza.

Luisa Fantasia, sposa di un sottufficiale dell’Arma dei Carbanieri, Antonio Mascione, è il prezzo pagato dallo Stato all’ndragheta spietata e colonizzatrice. L’omicidio, consumato, dopo lunghe ore di sevizie, avvenne sotto gli occhi della figlia di soli 18 mesi.

Nella puntata interverranno anche gli eredi di questa triste storia e coloro i quali furono testimoni di un crimine che segnò la storia dell’antimafia italiana.