Offerte di Lavoro nella Sisecam di Monte Sant’Angelo, ecco i dettagli per candidarsi

La Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. , stabilimento di Monte Sant’ Angelo (FG), ricerca per supportare il proprio organico:

UN/A ADDETTO/A AL CONTROLLO DI GESTIONE

La figura ricercata si occuperà di:

•applicare le metodologie di contabilità analitica e redigere il bilancio, confrontando le previsioni e i dati effettivi relativi all’andamento economico e finanziario dell’azienda;

•collaborare con i responsabili di tutte le aree, in modo da poter elaborare periodicamente rapporti e relazioni riguardo l’andamento dei vari comparti aziendali.

Requisiti richiesti:

•Laurea in materie economiche (o in ingegneria gestionale);

•Buona conoscenza dei principi contabili IFRS;

•Esperienza lavorativa almeno triennale in un ruolo analogo e/o esperienza come revisore contabile, maturata preferibilmente in grandi realtà industriali;

•Conoscenza avanzata di Excel;

•Buona conoscenza della lingua inglese;

•Capacità analitiche e organizzative, determinazione, precisione, capacità di lavorare in autonomia e spiccate doti di problem solving;

•Capacità di lavorare in un gruppo la cui attività si svolge in ambienti multinazionali e multiculturali.

Gli interessati, di entrambi i sessi (L.903/77), sono invitati ad inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo HR_MANFREDONIA@sisecam.com

Inoltre sempre la Sisecam Monte Sant’Angelo è alla ricerca di:

UN/A STAGISTA ADDETTO/A ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO La risorsa ricercata è in possesso dei seguenti requisiti: – Laurea in materie economiche; – Buona conoscenza di Excel; – Buona conoscenza della lingua inglese; – Titolo preferenziale: pregressa esperienza accademico/lavorativa nel settore La figura ricercata si occuperà di supportare l’ufficio amministrativo, impratichendosi nella gestione dei documenti contabili, della gestione del ciclo attivo e passivo (fatture acquisto e vendita), della registrazione prima nota contabile, di contabilità e registrazioni Si offre un contratto di stage della durata di 6 mesi.

Previsto rimborso spese di 500€

Si prega di inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo hr_manfredonia@sisecam.com

Il Gruppo Şişecam si colloca tra le organizzazioni più radicate in Turchia ed è un player globale nei segmenti di business che comprendono tutti i settori di base del vetro, Il Gruppo, che opera in quattro settori commerciali principali quali il "Flat glass", i "Prodotti per la casa in vetro", gli "Imballaggi in vetro" e le "Sostanze chimiche", oltre che in Turchia ha stabilimenti di produzione in Italia, Germania, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia,Ucraina, Egitto e India Il Gruppo Şişecam oggi è il terzo principale produttore al mondo di oggetti per la casa in vetro, e il quinto di imballaggi in vetro e del flat glass; oltre ad essere uno dei dieci principali produttori di soda del mondo è anche il leader mondiale nelle sostanze chimiche al cromo Şişecam, con 83 anni di esperienza, quasi 22.000 dipendenti, attività produttive diffuse in 13 paesi e vendite in più di 150 paesi, come Gruppo su scala internazionale continua nel suo percorso con l'obiettivo di diventare uno dei tre più grandi produttori del mondo nei settori del suo core business

