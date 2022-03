Offerta di lavoro

Descrizione della posizione

Cercasi candidato. La mansione sarà aiuto manutentore per attività elettromeccaniche, elettroniche, elettrotecniche, meccaniche.

Le attività verranno svolte in tutto il territorio nazionale ed estero prevalentemente a bordo di motonavi in porto e in navigazione.

E’ richiesta la conoscenza di Elettronica, elettrotecnca, chimica, meccanica.

La sede operativa è Manfredonia.

E’ rigorosamente richiesto la residenza con dimora a Manfredonia.

Paga sindacale contratto Metalmeccanici Artigiani.

Possibilità di crescita salariale in funzione della crescita professionale.

E’ richiesta la patente B

I possessori di passaporto saranno preferiti.

Il candidato deve essere disponibile a partecipare a corsi di formazione e il continuo studio delle materie tecniche.

Si richiede una disciplina esemplare,

Invito a visitare il nostro sito Web : www.gesautomation.it

Inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica : hr.gesautomation@gmail.com