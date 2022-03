Occupazione suolo pubblico pubblici esercizi, proroga al 30 giugno 2022

L’Amministrazione comunale di Manfredonia informa che le occupazioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono AUTOMATICAMENTE PROROGATE sino al 30/06/2022, ai sensi della normativa ex art. 103 D.L. 18/2020.

Dal 01/04/2022 sarà dovuto il pagamento del canone unico, poiche’ scade il periodo di esenzione.

Chi non intende proseguire con l’occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà comunicarlo entro e non oltre il 31/03/2022.

Chi chiede una nuova occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande o un ampliamento di quella gia’ rilasciata potrà farlo sino alla data del 30/06/2022 con le modalità semplificata di cui alla Legge n.176/2020.