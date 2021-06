Oasi Lago Salso: al via il corso di formazione per tecnici faunistici

Venerdì 18 giugno 2021, alle ore 9,30, presso la sala conferenze dell’Oasi Lago Salso, sarà presentato il corso di formazione per la preparazione di “tecnici esperti in materia faunistica”.

Il progetto è promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia (Servizio Veterinario di area C), in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano.

Il “tecnico faunistico”, figura regolarmente riconosciuta dalla Regione Puglia, rappresenta una peculiarità per il territorio nazionale e, in particolare, per la provincia di Foggia, popolata da una grande varietà di fauna sia terrestre che marina.

Il corso si articola in 430 ore teoriche e pratiche; si concluderà con un esame di profitto finale, come previsto dalle direttive europee e nazionali.

Il tecnico, così specificatamente formato, potrà essere impiegato in attività di controllo assiduo delle aree protette dei boschi e delle aree vincolate della Puglia, intervenendo, in caso di necessità, accanto al servizio veterinario e gli enti preposti (Parco Nazionale del Gargano e centri di recupero fauna selvatica) per la salvaguardia delle specie protette.

Tra i suoi compiti, anche il monitoraggio delle malattie delle specie faunistiche protette, con particolare riferimento a quelle trasmissibili all’uomo e agli altri animali.

Per l’occasione, sarà presentato anche il progetto “In carrozza si riparte“, ideato e realizzato dal Direttore facente funzioni del Dipartimento di Prevenzione, Luigi Urbano, e dal Parco Nazionale del Gargano.

Una carrozza d’epoca trainata da cavalli murgesi sarà a disposizione, per l’intera giornata, per passeggiate tra i sentieri dell’Oasi, tra fiori e orti culturali.

I primi ad usufruirne saranno i bambini che già seguono i percorsi assistiti di pet therapy organizzati dalla ASL Foggia.