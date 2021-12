O.K. Open Knowledge presso la Camera di Commercio di Foggia, partecipa anche l’Amministrazione Comunale

Lotta attiva alla criminalità, diffusione della cultura della legalità, della sana economia e dell’antimafia sociale.

Ieri pomeriggio il vicesindaco Giuseppe Basta ha preso alla presentazione del progetto nazionale “O.K. Open Knowledge presso la Camera di Commercio di Foggia”, al quale ha aderito l’Amministrazione comunale per espressa volontà di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e della Giunta.

Tale progetto ha come scopo quello di offrire un elenco di tutte le aziende e i beni immobili confiscati alla mafia, fornirne le informazioni storiche ed economiche, inserendole in una rete di un progetto più ampio che riguarda numerose Camere di Commercio sul territorio nazionale.

È stata un’occasione di spunti e riflessioni, grazie alla presenza del Prefetto Carmine Esposito, del Procuratore capo Ludovico, del Questore Paolo Sirna, del Presidente di Camera di Commercio Damiano Gelsomino nonché di esponenti di associazioni che sono impegnate in prima linea nel contrasto al fenomeno mafioso, da prendere come esempio anche per quel che riguarda il territorio comunale, con lo scopo di trasformare un immobile o un’azienda in passato in possesso di organizzazioni criminali, in progetti virtuosi e con un’alta valenza sociale per la cittadinanza.

Il Comune di Manfredonia parteciperà al progetto con una specifica progettualità la cui proposta sarà presentata nelle prossime settimane.