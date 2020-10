Nuovo riconoscimento per il Porto Turistico Marina di Rodi Garganico

Un nuovo riconoscimento arriva al Porto Turistico di Rodi Garganico. Dopo una stagione da record, ottenuta dopo solo 2 anni di gestione, la Meridiana Orientale srl, ottiene un nuovo riconoscimento per la gestione del Porto Turistico di Rodi Garganico. Infatti, questa volta è il portale internazionale di prenotazione Navily, che, grazie ai voti e le recensioni degli armatori, premia la Marina di Rodi come miglior porto della Puglia, sui 65 in concorso. Il riconoscimento con votazione media di 4.8 punti su 5 è stato assegnato seguendo i parametridi “Accoglienza 4.9”, “Servizi 4.6”, “Pulizia 5”, “Negozi 4.8”, “Turismo 4.5”.

“Questo è il risultato delle recensioni di chi vive la passione nautica da “residente” nel nostro porto, e di chi, navigando nel “mare nostrum” è entrato nel Porto Turistico e ha trovato quello che la “comunità nautica di Rodi Garganico” è riuscita a rimettere in piedi in soli due anni” riferisce Marino Masiero, amministratore unico della Meridiana Orientale srl. Continua Masiero “Una comunità fatta prima di tutto dai cittadini di Rodi che hanno accolto circa mille equipaggi con la cordialità e la naturalezza che contraddistingue un paese aperto al “forestiero di passaggio”… poi una collettività composta dai 150 esercenti e commercianti del centro storico e del porto che si sono distinti con eccellenza per saper dare un servizio non solo utile ma curato, attento, accessibile, variegato e puntuale. Inoltre,aggiungo infine il team del porto: tecnici, ormeggiatori, meccanici, addetti al decoro e alla pulizia, manutentori e receptionist sempre all’altezza del loro compito. A tutti loro giunga il mio personale, sentito, doveroso grazie”.

Di seguito il testo integrale del Portale francese Navily

Classement des ports Navily 2020

Cette année c’est Porto Turistico di Rodi Garganico qui remportela première place de notre classement dans la région de Pouilles(Italie).

Avec une notation globale de 4,8 sur 5 Rodi Garganico est trèsapprécié pour ses nombreuses commodités, son confort et surtoutpour l’hospitalité de ses membres (mention spéciale à Emanuele*).

Traduzione Italiana

Classifica dei porti Navily 2020

Quest’anno è il Porto Turistico di Rodi Garganico che si aggiudica il primo posto nella nostra classifica della regione Puglia (Italia).

Con una valutazione complessiva di 4,8 su 5 Rodi Garganico è molto apprezzato per i suoi numerosi servizi, comfort e soprattutto per l’ospitalità dei suoi membri (menzione speciale ad Emanuele*).