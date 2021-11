Nuovo parroco alla Parrocchia Spirito Santo di Manfredonia: è Don Tonino Di Maggio

É ora di un nuovo inizio anche per la Parrocchia “Spirito Santo” che questa sera ha celebrato l’insediamento del suo parroco Don Tonino Di Maggio proveniente dalla Parrocchia “San Nicola” di Carpino. Il piccolo Comune garganicio è stato rappresentato dal collega Sindaco Rocco Di Brina e da un folto gruppo di fedeli. A celebrare il Vescovo Padre Franco Moscone.

Cosi, dopo 27 anni termina la fruttuosa missione di Don Livio Di Iasio in uno dei quartieri periferici della città di Manfredonia, riuscito nel compito non solo di realizzare il nuovo immobile che ospita la Parrocchia, ma soprattutto di essere diventato punto di riferimento per chi è in difficoltà, di tanti giovani e di una comunità di quartiere attiva e vitale, li dove fino a 27 anni fa non c’era assolutamente nulla.

Nel ringraziare Don Livio e dare il benvenuto a Don Tonino, ho ribadito al Vescovo (ricevendo subito riscontro positivo) l’importanza della stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Chiesa nel percorso di rilancio sociale, culturale, economico ed etico della nostra città dopo il lungo e difficile periodo del Commissariamento.

Buon cammino Don Livio e buon lavoro a Don Tonino.

UN NUOVO INIZIO