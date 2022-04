Nuovo look per la tribuna est dello Zaccheria

Nuovo Look per la Tribuna Est dello Stadio Zaccheria, completati i lavori di sistemazione e riposizionamento dei seggiolini.

Prima gara per il nuovo look già il match in programma lunedì 11 aprile alle ore 21:00 tra Foggia e Catanzaro

Eccoli in foto i seggiolini rossoneri con una scritta bianca “Foggia” e le tre fiammelle, simbolo del capoluogo dauno.