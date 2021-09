Nuovo incidente sulla ‘Troia-Foggia’, il sindaco: “Insopportabile!”

Insopportabile!

Questa mattina gravissimo incidente stradale sulla Troia-Foggia. È l’ennesimo. I feriti e le morti a causa di incidenti avvenuti lungo quell’arteria non si contano più. E tutto questo è insopportabile. È insopportabile per il dolore causato alle famiglie; per i danni a persone e cose; per la sicurezza.

Non è sopportabile che quella strada sia stata rifatta non più di due anni fa e in maniera difforme dall’idea progettuale originaria.

Lo so bene perché i progetti per la Troia-Foggia, insieme a quelli per la Troia-Lucera, la Troia-Giardinetto e le Rampe di Sant’Antonio sono stati al centro del mio impegno quando ero consigliere delegato dell’assise provinciale.

Quel che, invece, non so e che vorrei sapere è perché i lavori sulla Troia-Foggia sono stati eseguiti in maniera diversa da quanto prevedeva il progetto originario.

Alcuni mesi fa, l’amministrazione comunale di Troia, ha presentato un accesso agli atti Provincia di Foggia per avere l’intera documentazione, ma ad oggi non ancora riceviamo risposta.

È un fatto gravissimo! Mi aspetto una risposta dagli uffici preposti.

Perché i cittadini hanno bisogno di sicurezza; perché risposte vanno date alle famiglie delle vittime di quella strada.

Leonardo Cavalieri – Sindaco di Troia