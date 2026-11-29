Tassotti a Manfredonia Nuovo evento targato Milan Club Manfredonia: arriva Tassotti

Milan Club Manfredonia: Tassotti per la pettolata rossonera

🥳 PETTOLATA ROSSO NERA ❤️🖤Cosa c'è di più bello che gustare pettole in compagnia e condividere la grande passione per i nostri colori?E fate attenzione, perché ad arricchire la nostra festa ci sarà una vera e propria leggenda del Milan: il mitico MAURO TASSOTTI sarà con noi come ospite speciale! 😍L'evento è aperto a tuttə, vi aspettiamo per brindare e festeggiare insieme! ❤️🖤 ​📞 Per info: 345 485 3186

🙏 Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor FinXtra, Tegliafilo Costruzioni, LG Group e Bakery San Pio, che ci affiancano e rendono possibile tutto questo.#milanclubmanfredonia #milanclub ##MauroTassotti #PettolataRossonera #ACMilan #manfredonia