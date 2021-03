Nuovo Dpcm, scuola: in Dad 9 studenti su 10

Nei prossimi giorni, a causa del nuovo Dpcm, rischiano di finire in didattica a distanza 9 studenti italiani su 10. A indicarlo è un’analisi di Tuttoscuola sui dati della Fondazione Gimbe: 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa per via del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100mila abitanti.