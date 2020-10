Nuovo Dpcm: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema

Record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime del Coronavirus. E governo e ministero della Salute stanno studiando il varo, in giornata o al massimo domani, di un dpcm che prevede un nuovo giro di vite per arginare i numeri in crescita esponenziale. Fra le misure allo studio: coprifuoco dalle 22, come già accade in molti paesi europei, ma anche chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma anche cinema e teatri. Si riflette anche sulla didattica a distanza alle superiori.

articolo completo: https://www.ilsole24ore.com/art/l-allerta-coronavirus-rt-117-solo-due-regioni-sotto-1-primi-lockdown-locali-si-intensificano-zone-rosse-ADwF6Qw

foto: Bruno Mondelli