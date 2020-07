Nuovo DPCM da martedì: si torna indietro? Sì a mascherine e niente assembramenti e movida

Send an email

Stando alle bozze circolate sinora, il DPCM del 14 luglio dovrebbe prevedere una stretta sulle attività sociali che portano ad assembramenti e qualche passo indietro rispetto alle decisioni delle scorse settimane.

Stando alle anticipazioni filtrate da Palazzo Chigi, dunque, l’obiettivo principale del DPCM 14 luglio sarà quello di limitare il più possibile la diffusione del virus. Per questo, il focus sarà concentrato su assembramenti e movida. Il prossimo Decreto dovrebbe confermare il divieto assoluto di assembramenti, anche all’aperto, e rafforzare le misure di controllo nei luoghi della movida.

Gli stabilimenti balneari, invece, potrebbero dover fare i conti con controlli più stringenti sul rispetto delle distanze di sicurezza tra ombrelloni e lettini. Su quest’ultimo aspetto è probabile che a inizio settimana venga emanata una nuova circolare dal Viminale. I locali pubblici, inoltre, dovranno redigere e mantenere l’elenco dei clienti delle ultime due settimane.

Più in generale, il Governo vuole misure più stringenti per tutti i luoghi, pubblici e privati, nei quali possano formarsi assembramenti e nei quali non è sempre possibile rispettare le distanze di sicurezza.

Alla base di tutte le misure sinora enunciate resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, specialmente nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento sociale di 1 metro.

