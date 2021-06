Nuovo DG per la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia arricchisce i quadri dirigenziali con una figura di sicuro valore ed affidamento. Il club è, infatti, lieto di annunciare l’arrivo in società di Andrea Candeloro, come nuovo direttore generale.

Candeloro, abruzzese, classe 87, inizia il suo percorso da giocatore col Fas Pescara vestendo poi, da portiere, le maglie di Roma, Quartu Sant’Elena e Arzignano, chiudendo la vita da atleta nella stagione 2010/2011.

Da allora intraprende la carriera dirigenziale dietro la scrivania, che lo porterà a diventare uno dei più brillanti e giovani direttori sportivi d’Italia, con importanti esperienze in ambito italiano ed internazionale, sia nel calcio che nel calcio a 5. Esordisce come dsnella Civis Colleferro, in serie B, poi lavora a Viterbo ed a Loreto e nel 2018 col Prato sempre in serie A2.

Vanta incarichi in ambito federale e di coordinatore internazionale per la federazione di calcio a 5 di alcune selezioni Nazionali.

Dopo l’esperienza irpina alla Sandro Abate, prima stagione in SERIE A nel 2020-2021,giunge in riva al Golfo, dove è fin da subito operativo con la società, con lo staff tecnico e con il ds Carmelo Mendola, per la gestione del mercato in entrata ed in uscita e per allestire il roster della storica stagione 2021/2022 in serie A. Candeloro curerà, inoltre, i rapporti con i club e con le Federazioni Italiane ed Estere e si occuperà delloscouting del sodalizio sipontino.

Andrea Candeloro: “Ringrazio la Società per questa grande opportunità. Insieme allo staff Tecnico e dirigenziale stiamo lavorando fortissimo. Vogliamo e dobbiamo fare bene. Per i Nostri Tifosi e per la città di Manfredonia. Sarà certamente una serie A difficilissima ma straordinaria. Ci faremo trovare pronti.”

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge ad Andrea Candeloro un caloroso benvenuto nella famiglia biancoceleste e augura al nuovo D.G. un proficuo lavoro per la prossima stagione sportiva.

