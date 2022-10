Nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana è lieto d’informare la cittadinanza dell’attivazione del nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italianada svolgersi nell’anno 2022.

La Croce Rossa Italiana è un’Associazione che svolge svariate attività, 24 ore su 24,

365 giorni l’anno.

Tutela e promozione della salute, inclusione sociale, risposta alle emergenze di protezione civile, giovani e tanto altro sono gli ambiti in cui si potrà fornire il proprio contributo una volta entrati a far parte dell’Associazione.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti, cerchiamo persone che abbiano voglia di mettersi in gioco per rispondere concretamente, in prima persona, ai bisogni del territorio.

Quest’ ultimi due anni e mezzo, a causa dei molteplici effetti pandemici, hanno fatto sì che la Croce Rossa Italiana vedesse aumentare il numero di volontari attraverso diversi corsi di formazione.

Il nuovo corso di accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italianainizierà il 22/10/2022.Il corso, della durata di due mesi circa, sarà organizzato presso la sede del comitato.

Ricordiamo che per l’iscrizione è necessario iscriversi sul portale GAIA (https://gaia.cri.it); iposti a disposizione sonotrenta.Per informazioni contattare, anche tramite WhatsApp, il 339 8002102.

Vi aspettiamo numerosi!!!

ANTONIO BEVERELLI

Responsabile comunicazione

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DI MANFREDONIA