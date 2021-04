Nuovo caso shock di violenza da parte di una insegnante di Manfredonia a Mattinata

In una scuola di Mattinata nuovo caso shock di violenza da parte di un’insegnate su quattro bambini dell’età di 5 e 6 anni. La docente (di Manfredonia) è stata rinviata a giudizio dal Gup Margherita Grippo della Procura di Foggia (udienza preliminare è fissata per il prossimo mese di giugno) perchè avrebbe sottoposto (tra il 25 settembre 2019 ed il 26 novembre 2019) i propri alunni minorenni a reiterati maltrattamenti, colpendoli con schiaffi alla testa, strattonandoli per la nuca, pizzicandoli con le dita, tirando loro le orecchie, offendendoli con espressioni come “scemo” e sottoponendoli a punizioni umilianti (lasciandoli a piedi nudi in classe o costringendoli a bere dal proprio bicchiere), nonché minacciandoli con gesti intimidatori e frasi del tipo “ti uccido, ti metto sotto terra”, al punto di generare negli alunni il malessere di frequentare l’istituto scolastico.

I fatti sono stati denunciati alle autorità preposte dai genitori dei quattro alunni, che ora chiedono a gran voce giustizia in Tribunale.

“Non smetteremo mai di meravigliarci di questi episodi ai danni dei bambini nelle scuole – afferma l’avvocato Fischetti, legale di alcuni genitori delle parti offese – , saremo determinati e perentori nella difesa dei bambini affinché questi episodi non possono mai più ripetersi”.