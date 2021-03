Nuovo bando per le fototrappole: riusciranno i nostri eroi a perdere anche questo treno? (Comunicato Verdi Manfredonia)

Con una recentissima circolare l’AGER, l’agenzia regionale che si occupa dei rifiuti, ha invitato i comuni pugliesi ha presentare richiesta per la concessione di ulteriori fototrappole. La scadenza prevista è per il 31 marzo prossimo e occorre inviare una semplice richiesta a protocollo@pec.ager.puglia.it Dopo il primo flop dello scorso anno riusciranno i nostri burocrati a compilare un semplice format in un mese? Basta fare un giro nelle periferie, ma anche in centro per rendersi conto di quanto siano necessarie.Ma i 3 burocrati che ci governano, non erano stati messi lì per ripristinare la legalità? Forse la pratica dell’abbandono dei rifiuti non è degna di attenzione?Innocenza Starace e Alfredo De Luca.Coportavoce Verdi di Manfredonia