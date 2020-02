Nuovo Avviso Pro.V.I. e Pro.V.I. dopo di noi

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 28.01.2020 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 16 dicembre 2019 relativa all’approvazione degli indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari per il PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016) nell’ambito del Piano di attività (2020/2021) per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare, residenti in Puglia da almeno 12 mesi, in età compresa tra i 16 e i 64 anni.

Il nuovo bando consentirà l’acquisto di ausili domotici e informatici, la contrattualizzazione di un assistente personale con finalità ben specifiche, l’acquisto di servizi per favorire la mobilità, l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, l’acquisto di arredi adattati, attraverso due linee di intervento:

Linea A:

– Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art. 3 comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse all’invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione, i cui Pro.V.I. siano già avviati con le passate sperimentazioni e in prossimità della scadenza;

– Finanziamento di nuovi progetti per ampliare la platea dei destinatari di progetti di vita indipendente fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di € 15.000,00 per 12 mesi;

Linea B

– Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art.3 comma 3) privi del supporto familiare che abbiano i requisiti previsti D.M. 23/11/2016 L.N. 112/2016 destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il “Dopo di Noi”. Per ciascun PRO.V.I. Dopo di Noi è riconosciuto un massimo di € 20.000,00 per 18 mesi.

A partire dalle ore 12.00 del 10 Marzo 2020 e fino alle ore 12.00 del 31 Marzo 2020 sarà attiva la prima finestra utile dove sarà possibile presentare on line le domande di manifestazione d’interesse per i Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) e Progetti di vita indipendente per il Dopo di noi (Pro.V.I. Dopo di Noi L.n. 112/2016) linea A e linea B.

La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di validità.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/

Per richiedere informazioni sull’Avviso è possibile rivolgersi Telefonicamente al CERCAT, che potrà fornire ulteriori ragguagli in merito alle modalità del servizio di consulenza e altre utili informazioni sul Bando:

CERCAT – Centro regionale di Esposizione, Ricerca e Consulenza sugli Ausili Tecnici

Via Urbe (angolo via La Spezia) – Centro di Quartiere – Cerignola (FG)

Tel/fax: 0885 42 53 70

E-mail: pro.vi@cercat.it

Web: www.facebook.com/cercatausili

Referente del servizio: dott.ssa Enrica COLUCCI

Orari di apertura al pubblico

Lunedì 08.30 – 13.30

Martedì 16.00 – 19.00

Mercoledì 08.30 – 13.30

Giovedì 16.00 – 19.00

Venerdì 08.30 – 13.30

Il servizio di consulenza potrà svolgersi presso la sede del CERCAT o diversamente, previ accordi, presso il domicilio del richiedente o altre sedi preventivamente concordate con il Richiedente.

– Questo il link per accedere direttamente al bando