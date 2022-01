Nuovo asfalto per la SS89 tra Mattinata e Vieste, da oggi al via ai lavori

Proseguono gli interventi di Anas per la riqualificazione e il ripristino delle pavimentazioni lungo la tratta di competenza. A partire da domani, giovedì 27 gennaio a fino giovedì 31 marzo 2022, in tratti saltuari saranno attivi dei restringimenti della carreggiata lungo la strada statale 89 “Garganica” dal km 105,000 al km 145,870 tra i territori comunali di Vieste e Mattinata in provincia di Foggia.

Per consentire l’avanzamento delle lavorazioni in piena sicurezza, il transito veicolare sarà disciplinato dall’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri.