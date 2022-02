Nuovo anno e case sempre più green: tra lavori e agevolazioni 2022

Oggi la società sta cercando di andare sempre più spesso incontro al pianeta. Si parla infatti di green economy, che a sua volta abbraccia diversi settori, compresa l’edilizia.

La bioedilizia, non a caso, rappresenta al momento una delle tendenze più in voga, anche in Italia. Per questo motivo oggi proveremo a scoprire quali sono i possibili interventi o lavori da effettuare in casa per rendere la propria dimora sempre più green, e quali sono i bonus casa di cui poter usufruire nel 2022.

Una panoramica sull’edilizia green e i bonus 2022

Per edilizia green si fa riferimento alla costruzione di case a bassissimo impatto ambientale, con una serie di tecnologie in grado di abbassare il carbon footprint. Significa che spesso vengono impiegati sistemi come il fotovoltaico, ad esempio, che permette di ottenere energia sfruttando una fonte pulita e rinnovabile come il sole. Nella lista devono essere inclusi anche i materiali ecologici e green, come il legno e il sughero, e l’uso di pitture non tossiche e a base d’acqua. Anche una casa hi-tech, poi, può essere verde e sostenibile, grazie ad esempio alla domotica: le smart home, infatti, permettono di ridurre gli sprechi, di abbassare i consumi e ovviamente di risparmiare anche sugli importi delle bollette. Il risparmio, inoltre, sembra aumentare grazie ad una serie di agevolazioni pensate per la casa e previste per il 2022, come ad esempio il bonus fotovoltaico, spiegato più nel dettaglio all’interno di alcune pagine online. Qui, tra le altre cose, vengono indicati quali sono i requisiti da possedere e le procedure da seguire per poter fare domanda. Questo bonus, insieme agli altri bonus casa, prevede comunque diverse novità per l’anno appena iniziato, oltre ad una serie di conferme importanti, come nel caso del superbonus al 110% applicabile ai lavori di ristrutturazione, se si aumenta la classe energetica dell’edificio.

Consigli per rendere la propria casa più sostenibile

Per prima cosa, è importantissimo prevedere l’utilizzo di materiali green, come il già citato legno, meglio ancora se proveniente da una foresta soggetta a rimboschimento e accompagnato con la certificazione FSC. In secondo luogo, si suggerisce di sfruttare la logica del riuso, per creare dei mobili partendo da oggetti che altrimenti sarebbero finiti in discarica. Naturalmente una casa green non può fare a meno di evitare di sprecare energia elettrica e gas. Meglio optare per gli elettrodomestici con classe energetica A+++, e per le caldaie a condensazione, che danno la possibilità di risparmiare sui consumi, anche a beneficio della bolletta. Per proteggere le temperature interne, invece, è bene installare gli infissi termoisolanti e coibentare l’abitazione, con la posa di un cappotto termico. Infine, è consigliabile sfruttare tutti i vantaggi delle energie rinnovabili, come nel caso del sistema fotovoltaico, dei pannelli solari e del solare termico, ottimo per ottenere l’acqua calda in modo sostenibile e green.