Nuovi voli dalla Puglia per Parma, Firenze e Forlì



Dal prossimo 28 marzo saranno attivi, dall’aeroporto di Bari, i nuovi collegamenti della compagnia italiana Ego Airways verso Parma, Firenze e Forlì. Già in vendita i voli sul sito della nuova linea aerea. Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, “l’annuncio del prossimo avvio delle operazioni di Ego Airways dall’aeroporto di Bari è un segnale più che positivo, in questo momento così difficile dell’industria del turismo nazionale e internazionale”“

Articolo completo: https://www.baritoday.it/attualita/voli-ego-bari-parma-forli-firenze.html