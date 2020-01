Nuovi singoli in arrivo per gli EkynoxX del producer sipontino Giovanni La Tosa

Musica Electropop : Nuovi singoli in arrivo per gli EkynoxX , il 3 Gennaio esce in tutti i digital store “Femme Spatiale” del producer sipontino Giovanni La Tosa , accompagnato dal Video diretto da Stefano Meneghetti che ne ha curato anche la post produzione

In arrivo, dopo due anni dal primo Album i nuovi lavori degli EkynoxX, Band dalle sonorità synthpop e pop elettronico.

I singoli sono prodotti dal Producer Sipontino Giovanni la Tosa, nuovo elemento che entra nel progetto.

Il primo singolo “Femme Spatiale” versione francese di Spacer Woman famoso brano del 1980 è in uscita oggi su tutti i digital store il video disponibile su you tube è diretto da Stefano Meneghetti conosciuto già per lavori per Battiato e Gary Numan ,

Il video che vedra’ un effettistica tecnologica, proprio per descrivere la filosofia della band, composta da la Cantante e Front Hal_Ice Alice Castagnoli, Frank Rossano ,Mauro Morry Fiorin e Giovanni La Tosa, un lavoro durato due anni e mezzo ,distanza che separa l’uscita del primo Album “Retrofuture”.

E’ prevista la partecipazione al Festival dell’Italo Disco di Bergamo Maggio 2020 accanto a nomi famosissimi del panorama Euro Dance ed Italo e Disco story e’sara’ l’occasione per la prima apparizione insieme dal vivo.