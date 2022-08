Nuovi sbocchi occupazione con la figura di manager del turismo allargato: nel pomeriggio presentazione dei percorsi di alta formazione

NUOVI SBOCCHI OCCUPAZIONALI CON LA FIGURA DI MANAGER DEL TURISMO ALLARGATO

NEL POMERIGGIO PRESSO L’INFOPOINT PRESENTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Si svolge nel pomeriggio, alle ore 18.00, presso l’InfoPoint di Piazzetta Mercato la conferenza di presentazione del percorso biennale di alta specializzazione ITS 2022-2024 collegato all’Istituto Tecnico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo allargato.

Si tratta di una vera e propria azione speciale per Manfredonia, un corso di alta specializzazione per l’affermazione di professionisti in “Food & Beverage Experience Management” che dal prossimo mese di ottobre troverà sede nella nostra città, per formare figure di alto livello atte a contribuire allo sviluppo turistico del territorio pugliese e garantire a giovani e adulti in possesso di questo importante diploma un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Quindi, una ulteriore occasione per concretizzare quelli che sono i vari obiettivi dell’Amministrazione Comunale e, tra i tanti, quello prioritario del rilancio del turismo e della creazione di un brand Manfredonia, al fine di divenire polo di attrazione per l’industria turistica e dell’accoglienza dell’intero Gargano e della Provincia.

La manifestazione di presentazione della ITS Academy, prevista, come innanzi riportato, alle ore 18.00, presentata dal direttore e docente stesso del corso Matteo Robustella, comporta la presenza e gli interventi del Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice; del Presidente ITST Giuseppe Antonaci, del referente locale del Touring Club Michele De Meo, della vice Presidente di Slow Food Luigia Ciuffreda e del docente dell’Istituto Alberghiero Antonio Balta.

L’intento di questo importante percorso, che vede in prospettiva futura, con la finalità di avviare una sede fissa anche a Manfredonia è quello di essere centro di formazione di manager del turismo allargato, che comprenda il lato culturale, religioso, sportivo, sostenibile, nonché faro di turismo accessibile per persone disabili e per gli anziani.

Appuntamento a questo pomeriggio, quindi, presso l’InfoPoint di Piazzetta Mercato e tanti auguri di buona riuscita a chi crede in questa ulteriore possibilità per il progresso turistico di Manfredonia.

Vincenzo Di Staso