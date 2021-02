Nuovi parchi eolici in Capitanata?

La senatrice Gisella Naturale(M5s) presenta una interrogazione.

«Meglio sostituire i vecchi impianti, il territorio ha già subìto una

mutazione paesaggistica a causa degli impianti eolici»

La senatrice del M5s, Gisella Naturale, ha presentato una interrogazione

ai Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del maree

dello sviluppo economico, in merito alla possibile realizzazione

dell’ennesimo parco eolico in Capitanata, nei Monti Dauni.

«La Puglia è stata una delle prime regioni del Paese coinvolte dal

rapido sviluppo degli impianti eolici, la provincia di Foggia è quella

dove si è registrato il maggior apporto in termini di produzione di

energia eolica rispetto al contesto regionale, ben l’81,92% del totale

regionale e 22% del totale nazionale. Gli incentivi a pioggia elargiti

soprattutto negli anni dal 1990 al 2015, la mancanza di controlli sulle

domande, le condizioni economiche critiche del territorio hanno prodotto

un effetto devastante sul territorio. Viste dall’alto, queste altissime

torri, danno vita a una infinita cicatrice- spiega la senatrice

Naturale. Seppur ancora in fase di valutazione, la scadenza per

presentare osservazioni è fissata per il 28 febbraio prossimo, è stato

presentato un nuovo progetto di mastodontiche dimensioni denominato

“EWR1 – San Martino – Serre”, che prevede l’installazione di 19

aerogeneratori per una potenza complessiva di 115 MW, ricadente nei

Comuni di Rocchetta Sant’Antonio con 17 aerogeneratori, Candela con due

pale e con covidotti che potranno interessare i territori di Sant’Agata

di Puglia, Ascoli Satriano e Deliceto. Nell’interpellanza, ai Ministri,

chiedo se siano a conoscenza della situazione e se ritengano utile

procedere con la costruzione dell’ennesimo parco eolico in un

territorio, come quello dei Monti Dauni, che ha già subìto una mutazione

paesaggistica a causa di questi impianti, considerando che ai comuni

spesso non viene neppure riconosciuta un’equa compensazione, né in

termini economici, né tantomeno ambientali, o se invece ritengano più

opportuno procedere con il revampig o la sostituzione dei vecchi

impianti- aggiunge Naturale. Proprio nel territorio di Rocchetta

Sant’Antonio è presente un parco eolico di Edison, costruito nel 1999

dalla Riva Calzoni, tra le prime aziende italiane a occuparsi di

rinnovabili e di eolico. L’impianto entrato in funzione nel 2000 è

composto da 15 aerogeneratori monopala da 0,35 MW ciascuno, per una

potenza totale installata di 5,25 MW. Questo vuol dire che l’intero

parco produce meno di una pala del nuovo progetto “EWR1 – San Martino –

Serre”. Anche le sottostazioni e il cavidotto possono essere rigenerati.

Andando a sostituire i 15 aerogeneratori con 3 pale di nuova

generazione, si potrebbe produrre la quantità di energia di 50 torri

eoliche di vecchia generazione. Un rapporto considerevole, quello di 3 a

50, capace di soddisfare il fabbisogno di energia da fonti rinnovabili.

Allo stato attuale il parco eolico Edison risulta inattivo, pur essendo

presenti ancora le 15 pale. Il caso di Rocchetta rispecchia un po’ tutti

i centri dei Monti Dauni, dove i vecchi parchi eolici potrebbero far

spazio a un numero minore di pale, con una produttività di gran lunga

superiore». Conclude la senatrice pentastellata.