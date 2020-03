Nuove strette in arrivo: addio jogging all’aperto e nuovi orari per i negozi

Oggi è prevista una riunione del Governo, pronto ad aggiornare il nuovo decreto cura Italia e a lanciare una nuova stretta su tutto il Paese.

AdnKronos riporta, tra le possibili nuove misure che saranno adottate, lo stop all’attività di jogging per i parchi e le strade, la definizione di nuovi orari per i negozi ancora aperti e nuove regole per gli ingressi contingentati negli esercizi commerciali.

Inoltre, il Governo dovrebbe finalmente muoversi in maniera più decisa a favore lo smart working, limitando così il flusso di persone che ogni giorno escono ancora di casa per andare a lavorare. La stretta dovrebbe avere effetto anche sul settore dei trasporti.