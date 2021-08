Nuove prospettive industriali per lo stabilimento Fiat Iveco a Foggia, salvi i livelli occupazionali

Nuove prospettive industriali per lo stabilimento Fiat Iveco a Foggia. Importante accordo per rilanciare il sito di Foggia. “I livelli occupazionali sono salvi, non si perderanno posti di lavoro e, soprattutto, lo stabilimento FPT di Foggia rimarrà un’importante realtà industriale”. ​ Lo stabilimento foggiano diverrà un polo europeo di motori leggeri. Per veicoli commerciali e motori del segmento agricolo.