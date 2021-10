Nuove modalità rilascio carte d’identità – Orari

Rilascio carta di identità – Mediante prenotazione on line (per il giovedì) o prenotazione in sede con numero (per il martedì)

A partire dal 4 novembre il servizio di erogazione delle carte di identità sarà effettuato nel seguente modo:

Martedì mattina 08.30 – 12.30 (il numero massimo di carte erogato è pari a 40),

Martedì pomeriggio 15.00 – 17.00 (il numero massimo di carte erogato è pari a 20)

presentandosi direttamente allo sportello dei Servizi Demografici – piazzale Galli, per accedere al servizio.

Giovedì 9:00 -12:30 previa prenotazione tramite il portale istituzionale all’indirizzo secondo il sistema automatizzato:

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune.

A partire da dicembre il suddetto calendario sarà modificato al fine di ampliare le prenotazioni on line.

ORARI

Carte d’identità

Martedì ore 09-12.30 – 15.00-17.00

Giovedì 09.00 – 12.30

Tel 0884519614

Certificazioni

Lunedì ore 09.00-11.00

Martedì chiuso

Mercoledì ore 09.00-11.00

Giovedì: Chiuso

Venerdì ore 09.00-11.00

Tel. 0884519623

Anagrafe

Lunedì ore 09.00-11.00

Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.00

Mercoledì, Giovedì, ore 09.00-11.00

Venerdì chiuso

Tel.0884519615

Stato civile

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì,

Ore 09.00-11.00.

Tel. 0884519634

Giovedì ore 09.00-11.00

solo per nascite, morti e certificazione

Elettorale

Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.00

Giovedì ore 09.00-11.00

Tel.0884519604