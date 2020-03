Nuove date ed orari per la sanificazione delle strade a Manfredonia

LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE SARANNO EFFETTUATE COME DA CALENDARIO SOTTO RIPORTATO: –

VENERDI’ 20 MARZO 2020, A PARTIRE DALLE ORE 04:00 ED INTERESSERA’ LE ZONE: VIALE MICHELANGELO – VIA DELLE MORE – VIA DEI MANDORLI – VIA DELLE MARGHERITE – VIA P. RUCHER – VIA GEN. AZZARONE – VIA S. RESTITUTA – VIA CAVOLECCHIA – VIA COZZOLETE – VIA HERMADA – VIA BARLETTA; –

SABATO 21 MARZO 2020, A PARTIRE DALLE ORE 04:00 ED INTERESSERA’ LE ZONE: VIALE KENNEDY – LUNGOMARE DEL SOLE FINO AL LIDO CAPOLINEA – VIALE DEI PINI – VIA DEGLI EUCALIPTI – CENTRO SIPONTO – BORGO MEZZANONE – SCIALE DEGLI ZINGARI – SCIALE DELLE RONDINELLE;