Nuove assunzioni al comune di Foggia, Vigiano della Lega: “programma irricevibile”

“La deliberazione della Commissione Straordinaria relativa al Programma triennale delle assunzioni di personale 2022 – 2024 presso il Comune di Foggia è assolutamente irricevibile. Da cittadino, prima ancora che da rappresentante di partito, ne chiedo ufficialmente la sospensione in autotutela. Anche, se necessario, mediante intervento prefettizio. La comunità di Foggia non può e non deve subire l’ennesima beffa ai suoi danni. Quel documento è scandaloso, tanto più che l’impegno della Commissione dichiarato alle forze politiche nell’unico incontro avutosi andava in tutt’altra direzione”. Lo dichiara in una nota il segretario cittadino della Lega, Antonio Vigiano.