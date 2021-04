Nuova vita per il campo in erba naturale dell’ex impianto Salvemini

Dall’inizio di aprile i campi di calcio della “Salvemini” sono passati in gestione a “L’Arena Sport Center” di Pasquale Trotta e Giovanni Manzella.

Al loro arrivo il campo a 11 in erba naturale era in queste condizioni:

La società Arena Srl è partita stamattina con i lavori di diserbo; in settimana si procederà con i lavori di posa in opera di irrigatori per avere un manto erboso a regola d’arte.