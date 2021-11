“Nuova vita al centro storico” di San Giovanni Rotondo

Verranno illustrati i dettagli del nuovo progetto che riguarda la “rigenerazione urbana” del borgo antico, in modo particolare di Corso Regina Margherita.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Centro Storico di San Giovanni Rotondo, organizza un incontro pubblico, con i cittadini e i residenti, per presentare il progetto di “rigenerazione urbana” del centro storico che prevede importanti lavori, in modo particolare in Corso Regina Margherita.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati tutti i dettagli del progetto e verranno raccolte le esigenze dei residenti anche per la nuova viabilità, successiva ai lavori di riqualificazione e nel periodo dell’intervento.

All’incontro pubblico, che precederà l’inizio dei lavori imminenti, parteciperanno tecnici e amministratori. L’appuntamento è alle ore 17.00 di lunedì 15 novembre, presso il Chiostro Comunale di Palazzo San Francesco.