Nuova rotatoria in Via Azzarone: tratto critico e pericoloso

Più sicurezza per pedoni e residenti. Una rotatoria provvisoria e relativa segnaletica sono state installate dall’Amministrazione comunale in Via Azzarone angolo Via De Finis in un tratto di viabilità cittadina tra i più critici e pericolosi a causa dell’alta velocità dei veicoli in transito su quel lungo rettilineo.

A comunicarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, che anticipa che quella zona della città denominata “Gozzini” sarà oggetto di prossimi interventi (per un totale di 1,1 milione euro come approvato con la variazione di Bilancio nel Consiglio comunale dello scorso 18 ottobre da 13 Consiglieri della maggioranza e 7 contrari dell’opposizione) di completamento di opere di urbanizzazione e della viabilità.