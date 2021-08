Nuova ondata di caldo in arrivo

Arriva il caldo atroce sull’Italia…quello che ti toglie il respiro, che non ti fa dormire la notte e che soffoca le nostre città. Le previsioni per la prossima settimana sono allarmanti soprattutto per le Isole e il centro-sud, dove potrebbero cadere dei record.

Lo scrive questa mattina il sito MeteoLive.it

Da mercoledì a fuoco le due Isole Maggiori con punte di 45°! Temperature comprese tra 40 e 42° nelle aree interne del centro-sud, sulla Puglia, la bassa Lucania e la Calabria.

Al nord andrà un po’ meglio anche se avremo punte di 36-37° tra Emilia Romagna e basso Veneto.

Il rischio di colpi di calore sarà elevatissimo.