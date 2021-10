Nuova lista a supporto di Giulia Fresca

Salgono a tre le liste della coalizione “Progetto P.E.R. la Città” a supporto della candidatura a sindaco della sipontina Giulia Fresca. SIPONTUM nasce grazie ai tanti cittadini che hanno manifestato il desiderio di impegnarsi in favore del progetto civico condiviso da AgiAMO e Manfredonia Nuova.

Altri ventiquattro cittadini liberi scendono in campo, al fianco di AgiAMO e Manfredonia Nuova a sostegno della candidatura a Sindaco di Manfredonia dell’Ing. Giulia Fresca, la poliedrica e cosmopolita professionista sipontina di nascita che ha deciso di mettere al servizio della sua città natale tutta la sua energia e le proprie competenze, particolarmente adatte al processo di rinascita e di rinnovamento della classe dirigente della Città.

Un cerchio con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo di tante battaglie per i diritti civili di tutti, racchiude al suo centro la rielaborazione grafica della ‘stella polare’ su campo azzurro. Campeggia su tutto il nome SIPONTUM, toponimo evocativo scelto personalmente dalla candidata Sindaco Giulia Fresca, per richiamare le origini e la storia della nostra città.

“È esaltante constatare come tanti cittadini direttamente e indirettamente – ha dichiarato l’On. Antonio Tasso – stanno prendendo parte al nostro progetto che sentono vicino, ma soprattutto risolutivo per la nostra amata Città di Manfredonia. Credo che con Giulia Fresca abbiamo la candidata Sindaco ideale per il rilancio del nostro territorio che finalmente può avere lo sviluppo che merita”.

Così la candidata Sindaco Giulia Fresca: “In ogni persona che incontro, di qualunque età, genere e condizione sociale, percepisco una nuova luce nei loro occhi. Ciò mi riempie di gioia ma al contempo di consapevole senso di responsabilità. A tutte e tutti loro è dedicato il simbolo di questa lista: la stella polare, punto di riferimento dei naviganti, per trovare nella notte, la direzione dell’approdo. Confido in un nuovo giorno per Manfredonia, il giorno del riscatto e del risveglio per riprendere un percorso di crescita interrotto tanti, troppi anni fa”.