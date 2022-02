Nuova Giunta a San Giovanni Rotondo

«A volte può capitare, nel bel mezzo di una partita, che si rimoduli la strategia, si mettano in campo nuovi giocatori, si crei una sinergia di azione con l’unico obiettivo di fare bene», esordisce così il sindaco Michele Crisetti in un video pubblicato sui suoi canali social e con cui annuncia la composizione della nuova giunta comunale, dopo le dimissioni di tre dei cinque assessori.

Di seguito la squadra con rispettive deleghe, che sono così assegnate:

Sindaco Michele Crisetti: turismo, grandi eventi e progetti strategici, polizia locale, protezione civile, tutela degli animali.

Vicesindaco Mariapia Patrizio: politiche sociali, politiche abitative e sociali, volontariato e associazionismo, rapporti con enti pubblici e privati, politiche per l’occupazione e la formazione.

Angela Barbano: urbanistica, edilizia residenziale e pubblica, toponomastica, cultura, spettacolo, istruzione, servizi scolastici ed edilizia scolastica, contenzioso, agricoltura, politiche comunitarie.

Giuseppe Siena: bilancio e programmazione economica, tributi, attività produttive e sportello unico, commercio, personale, demanio e usi civici, trasporto, viabilità e parcheggi.

Pasquale Chindamo: lavori pubblici, arredo e decoro urbano, innovazioni tecnologiche, efficientamento energetico e politiche energetiche, sport ed impiantistica sportiva, rigenerazione urbana.

Matteo Masciale: ambiente, igiene urbana, paesaggio, patrimonio, cimitero, verde pubblico, assetto del territorio, difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, raccolta delle acque meteoriche.

«Ad oggi, abbiamo davanti a noi altri due anni e mezzo di amministrazione, da utilizzare al meglio per realizzare quanto già programmato fino ad ora, darne attuazione e risolvere definitivamente gli importanti problemi del territorio che per anni hanno afflitto la nostra città», ha spiegato il primo cittadino, che non ha mancato di ringraziare gli assessori uscenti Tommaso Dimartino, Antonella Tenace e Antonio Cafaro, per il lavoro e l’impegno profuso, rivolgendo un augurio anche alla nuova consigliera comunale Giuseppina Scarano che subentrerà a Matteo Masciale.

«Sono certo che questa nuova squadra lavorerà molto bene, mettendo a disposizione della città le proprie competenze, qualità e professionalità per la seconda metà del nostro mandato», ha concluso Crisetti.

Dott.ssa Lucy Gemma, Ufficio Stampa comune di San Giovanni Rotondo