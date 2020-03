Nuova fuga verso la Puglia dal Nord. Mentana senza peli sulla lingua: “Idioti”

Stavolta non c’è l’ombra di un nuovo decreto con nuove restrizioni per l’emergenza coronavirus a giustificare l’ultima fuga di massa in treno da Milano verso Sud. Eppure per la seconda volta, alla vigilia del primo weekend in cui la maggior parte degli italiani cerca di restare in casa, la stazione Centrale milanese è stata invasa da chi ha preferito scappare. In assenza di voli da Malpensa, Linate e Orio al serio, in centinaia si sono affrettati ieri sera 13 marzo a prendere i treni diretti a Siracusa, Palermo e Lecce.

Lo scrive il Giornale Open fondato da Enrico Mentana che definisce la fuga “Idiota”