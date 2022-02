Nuova allerta meteo

‼ALLERTA METEO‼

📣 La Protezione Civile Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta 🔶️ARANCIONE🔶️ (per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

Nevicate al di sopra di 500-700m, con locali sconfinamenti a quote più basse sulla Puglia settentrionale, con apporti al suolo moderati;

Venti da forti a burrasca settentrionali su Puglia settentrionale con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua) dalle ore 18:00 del 26/2/2022 e per le successive 30 ore.

⚠️ Il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza a prestare attenzione.