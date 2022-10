Nubi su Danilo Quarto: per la Procura di Bari è un evasore fiscale

Nubi sull’ex presidente dell’Audace Cerignola Danilo Quarto: per la Procura di Bari è un evasore fiscale, del quale sarà chiesta la condanna per aver sottratto al fisco 900mila euro.

La società finita al centro delle verifiche dei finanzieri del Nucleo metropolitano era la “Sly Service Security di Quarto Danilo”, che opera nel settore della vigilanza non armata e ha sede a Milano (dove l’imprenditore vive con una modella), nata dalle ceneri della “Sly Service Security” intestata ai genitori e alla sorella, con sede legale in via Peucetia a Bari, nel quartiere Japigia.