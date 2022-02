Novità Instagram: ora si può mettere like ad una storia

Il numero uno di Instagram, Adam Mosseri, ha pubblicato un video in cui racconta di una novità in arrivo sul social network: da oggi sarà infatti possibile mettere like anche alle storie senza dover per forza commentare o inviare una emoji attraverso un messaggio privato (dm) al destinatario. Qualcosa che tornerà molto utile soprattutto ai creator e a chi ha molti follower, ma non solo.

La funzione viene chiamata Private Story Likes ovvero Mi piace privato per la Storia che snellisce la procedura e alleggerisce la posta in arrivo degli utenti molto seguiti, ma anche di chi il like lo invia, visto che queste interazioni non appariranno più all’interno dell’area di messaggistica interna. La novità dovrebbe essere gradualmente diffusa in tutto il mondo con un futuro aggiornamento.