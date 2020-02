Notte Colorata, divieti e parcheggi

Sabato 29 febbraio a partire dalle ore 18.00 è prevista la Gran Parata della Notte Colorata e a seguire in Piazza Papa Giovanni XXIII lo Show del Carnevale. Per l’organizzazione dei due eventiun aspetto importante è dato dalla possibilità di parcheggio per i veicoli in considerazione del grande pubblico richiamato e, al contempo, è altrettanto importante il rispetto dei divieti di transito e parcheggio al fine di favorire il regolare svolgimento della parata e dello Show.

Per ciò che concerne i parcheggi, sono ben 10 le aree gratuite individuate in varie zona della città, da Siponto all’Acqua di Cristo, per questa ultima giornata di sfilate. Ovviamente una di queste per non è fruibile dal pubblico in quanto interessata dalla sfilata (Lungomare Nazario Sauro) quindi nella locandina allegata è segnata in rosso. Restano invece disponibili: Zona Cesarano e Porto Turistico per chi proviene da Siponto; Zona Parrocchia San Carlo Borromeo e Piazza della Libertà (stazione Campagna) per chi proviene da Foggia (ingresso Manfredonia Sud) e Bari (SP.141); Zona Cimitero e Via Trento (Pronto Soccorso) per chi proviene da Foggia (uscita Manfredonia Centro) e da San Giovanni Rotondo; Parcheggio mercato rionale Monticchio e zona Acqua di Cristo per chi proviene da Mattinata, Monte Sant’Angelo e Vieste.

Riguardo invece alla chiusure del traffico, è stata pubblicata un’Ordinanza Comunale che prevede la sospensione dellacircolazione e della fermata per i veicoli, con sanzione accessoria della rimozione forzata, nelle strade e piazze interessate dagli eventi.

Dalle ore 16.00 fino a fine manifestazioni è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli privati nelle seguenti strade: Via dell’Arcangelo (da parcheggio Stadio a Viale Miramare); Lungomare Nazario Sauro (da Piazza Marconi al castello compreso), Via del Porto (da Corso Manfredi a parco giochi); area antistante parco giochi; Piazzale Ferri; Piazza Marconi (intera area); Viale Kennedy (da ingresso Molo Levante a Piazza Marconi); Piazza Papa Giovanni XXIII.

Inoltre il piano di sicurezza della manifestazione prevede anche il divieto di fermata nelle zone immediatamente adiacenti al percorso della sfilata e allo Show, al fine di far posizionare i mezzi di soccorso e di sicurezza. Si consiglia quindi a tutta la cittadinanza di prestare attenzione ai cartelli stradali temporanei che sono stati posizionati dagli addetti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia.