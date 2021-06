Notte bianca del patrimonio culturale a Monte Sant’Angelo

Continuano i festeggiamenti per i 10 anni da riconoscimento UNESCO delle tracce dei Longobardi nel Santuario. Dopo la serata/evento “Monte Sant’Angelo longobarda: da 10 anni patrimonio UNESCO” (video evento https://bit.ly/Monte_10anniUNESCO – fotohttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=comunemontesantangelo&set=a.1697101357154199) ancora tanti gli appuntamenti in programma per domani, domenica 27 giugno: dal bike in Foresta ai laboratori per i più piccoli, dalle degustazioni alla passeggiata in notturna nel Castello, dalla presentazione dei gioielli di Silvia Lì nella “Tomba di Rotari”; e ancora: musei e monumenti illuminati e aperti fino alle 23, un “grande cuore” per la Notte romantica promossa insieme all’Associazione Borghi più belli d’Italia e l’esibizione alle ore 22 in Piazza Cappelletti del trio Comfortably sound.

Il programma:

Ore 11 | Foresta Umbra (ritrovo presso Museo naturalistico), BIKE IN FORESTA, coop. Ecogargano (info e prenotazioni: 0884 562062).

Ore 11 e ore 16 | MeTA (Museo Etnografico Tancredi), “I LONGOBARDI PER I PIÙ PICCOLI”, laboratori didattici per famiglie nel MeTA – Museo Etnografico Tancredi: Paolo Diacono… per un giorno e Alfabeti a confronto. A seguire, inaugurazione “Stanza dei Longobardi” e distribuzione volumi. Info e prenotazioni: 0884 565520 – 340 8517339.

Ore 20 | Castello, “MONTE SANT’ANGELO GASTRONOMICA”, degustazione delle quattro eccellenza gastronomiche di Monte Sant’Angelo (pane, olio, caciocavallo, ostie piene).

A seguire “PASSEGGIATA IN NOTTURNA NEL CASTELLO” con visita guidata. Info e prenotazioni: 0884 562062.

Dalle ore 20 | Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”), “ANTIQUA ROSA: il gioiello architettonico”, presentazione ed esposizione della linea di gioielli dedicati al territorio realizzati da Silvia Lì.

“NOTTE BIANCA DEL PATRIMONIO CULTURALE”, aperture straordinarie dei Beni culturali dalle ore 19 fino alle ore 23. I monumenti coinvolti: Castello | Musei TECUM del Santuario | Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”) | MeTA (Museo Etnografico Tancredi) | Chiesa della Trinità.

Dalle ore 19 | Largo Tomba di Rotari, NOTTE ROMANTICA: UN CUORE, UN BACIO. Scatta la tua foto e condividila sui social con gli hashtag #lamoreperlarte ne #LaCittàdeidueSitiUNESCO

Ore 22 | Piazza Cappelletti, COMFORTABLY SOUND Acoustic trio (con Raffaella Carbonelli, Bernardo Bisceglia, Raffaele Fidanza).