Send an email

Follow on Twitter

Secondo quanto emerge da un sondaggio di Noto Sondaggi per Porta a Porta per le regionali pugliesi Raffaele Fitto si attesta al 45%, Michele Emiliano al 38, Laricchia sostenuto dai 5 Stelle all’11 e Ivan Scalfarotto di Italia Viva al 4 per cento.

Ultimo l’ex Movimento 5 Stelle Mario Conca al 2%.