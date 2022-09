Notizia Shock: puoi ancora ottenere lo sconto in fattura!

Ti offriamo la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, ma solo per poco perciò dovrai affrettarti. Puoi avere ancora la possibilità di cedere la detrazione fiscale, ottenendo con noi subito uno sconto in fattura del 50% sul prezzo da pagare per l’acquisto delle tue nuove finestre, porte o parquet: in poche parole, ti costeranno solo la metà!

Non sei convinto? Ora cerchiamo di spiegarti tutto nel dettaglio.

Partiamo dalle basi: in cosa consiste lo sconto in fattura e come funziona?

Lo sconto in fattura è una modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali che permette di ottenere subito uno sconto del 50% sull’importo totale di fornitura. Il cliente paga, con apposito bonifico parlante, solo il 50% della fornitura e cede il credito maturato del 50% all’azienda fornitrice. La ditta che realizza i lavori anticipa, cioè, al committente la spesa detraibile e può, successivamente, cedere il suo credito a banche o altri istituti finanziari.

L’opzione dello sconto in fattura offre la possibilità a chi non ha capienza fiscale (e quindi non potrebbe accedere alla normale detrazione 50% in 10 anni), di poter comunque usufruire di un’agevolazione che corrisponde ad uno sconto diretto corrispondente alla detrazione stessa. In pratica, detto in parole semplici, il cliente paga solo la metà della fornitura e non deve più preoccuparsi ogni anno di detrarre il 50% perché lo recupera subito.

Facciamo un esempio di sconto in fattura: supponiamo che tu voglia sostituire i tuoi infissi.

L’ importo totale della fornitura per la sostituzione dei serramenti rientrante nella detrazione Ecobonus (risparmio energetico) è pari a 10.000 euro. Con lo sconto in fattura il diritto alla detrazione del 50% in 10 anni si trasforma in uno sconto immediato. Tu dovrai pagare solo il 50%, ovvero 5.000 euro, senza più preoccuparti di nulla: hai cambiato le tue finestre pagandole solo la metà!

Ok, ma la comunicazione all’ Agenzia delle Entrate?

Hai ragione, sarà necessario produrre la documentazione richiesta dalla legge e si dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate. Ma anche su questo puoi dormire sonni tranquilli perché ci occuperemo noi sia della compilazione ed invio del documento all’Agenzia delle Entrate sia della pratica Enea. Tu dovrai solo fornirci i documenti richiesti.

I vantaggi non terminano qui perché, per di più, ti diamo la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso zero per il 50% che devi versare tu.

Inoltre, il nostro consulente ti seguirà in ogni passo, ti fornirà tutte le informazioni richieste e ti offrirà le soluzioni migliori.

Non perdere altro tempo perché potrai ottenere questi immediati benefici ancora per poco!

Clicca qui sotto e prendi un appuntamento per un preventivo gratuito.