Nota informativa relativa all’avviso pubblico regionale per accedere al “Budget di sostegno al caregiver familiare”

Si informano le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata e Zapponeta, che la Regione Puglia, con l’Atto Dirigenziale n. 30 del 18.01.2022 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 20.01.2022, ha approvato l’Avviso pubblico regolamentante la procedura di erogazione del contributo denominato “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”.

Si riassumono di seguito gli aspetti più rilevanti del suddetto avviso.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare la domanda per l’accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” della persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza le persone che siano in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di accesso:

essere caregiver familiare così come definito dall’ 1 comma 255 della Legge 30 dicembre 2017 (per caregiver familiare si intende “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18” (art. 1, comma 255, L. 30 dicembre 2017 n. 205), di una persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così come definito dall’art. 3 del Decreto Ministeriale Fondo Nazionale per la non Autosufficienza 2016, che al momento della domanda sia in vita e residente in Puglia;

essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;

non essere caregiver di disabili beneficiari di Progetti di Vita Indipendente (Annualità 2018-2019- 20202021);

non essere caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (Annualità 2020- 2021);

non essere caregiver beneficiari della misura RED 0 “Caregiver familiare” (Annualità 2019-2020-2021);

le domande presentate da parte di più soggetti dichiaratisi caregiver del medesimo assistito (con eccezione della prima istanza presentata in ordine cronologico).

IMPORTO BUDGET DI SOSTEGNO

L’importo del singolo budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza al caregiver familiare, erogabile a ciascun beneficiario utilmente ammesso, è pari ad € 1.000,00 una tantum e sarà erogato dagli Ambiti Territoriali ai beneficiari che saranno individuati In esecuzione dell’Avviso pubblico.

Il budget è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di interventi a sostegno del ruolo di assistenza e cura ben dettagliati nell’Avviso Regionale a cui si rimanda. A titolo esemplificativo: acquisto di attrezzatura di domotica sociale, potenziamento delle prestazioni OSS, ricovero di sollievo temporaneo in RSSA e RSA, acquisto di polizze infortuni/RCT collegate all’attività di cura, altri e diversi interventi a discrezione del caregiver purché riconducibili al sollievo e sostegno del suo ruolo di cura e assistenza e purché fiscalmente rilevabili.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” dovranno essere compilate ed inviate, a pena di esclusione, su piattaforma online dedicata https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/FondoCaregiver a partire dalle ore12,00 dell’ 8 febbraio 2022 e fino alle ore 12,00 dell’ 8 marzo 2022.

Ai fini della corretta trasmissione della domanda gli utenti dovranno essere provvisti di credenziali SPID Livello 2 e Attestazione ISEE ordinario in corso di validità necessari al fine di generare il proprio Codice Famiglia. Gli utenti in possesso di codice famiglia creato nel corso degli anni precedenti, dovranno procedere comunque a generare un nuovo codice famiglia.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla dott.ssa Stelluti al seguente recapito telefonico: 0884/519627.